Maske fırsatçılarına doktor ‘dur’ dedi

İstanbul'da bir doktor, 5 liraya satılması gereken sağlık maskelerinin 165 liradan satıldığını görünce polise ihbar yaptı. Kaçak maske satışı yapan 5 iş yerine operasyon düzenlendi. Koronavirüs salgınını fırsata çeviren sahtekarlara peş peşe operasyonlar düzenleyen ve bugüne dek izinsiz imal edilmiş yaklaşık 3 milyon adet sağlık maskesi ele geçiren İstanbul Polisi, tekstil atölyelerinde imal edilen kaçak maskelerin Fatih'te satıldığı 5 adrese daha eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma, İstanbul'daki bir hastanede görev yapan doktor A.B.'nin polise yaptığı ihbarla başladı. Doktor A.B., söz konusu iş yerlerinde, 5 liraya satılması gereken sağlık maskelerinin koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte 165 liradan satıldığını iddia etti.İnceleme başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, söz konusu adreslere alıcı rolünde giderek tespitler yaptı ve sivil polisler iddiaların gerçek olduğunu belirledi. Fatih'te bir iş merkezinin içerisinde olan söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı ve ruhsatsız imal edildiği saptanan 30 bin kaçak sağlık maskesi ele geçirildi. 5 iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. İş yeri sahipleri hakkında ise yasal işlem yapıldı. El konulan kaçak maskeler imha edildi.