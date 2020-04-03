Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 3 Nisan sel uyarısı geldi

Meteoroloji’den son dakika ve uyarısı geldi! 3 Nisan uyarısı geldi

önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. MGM, hafta sonu için fırtına uyarısında bulunurken önümüzdeki haftadan itibaren de sıcaklıkların artacağına dair bilgiler verdi. Öte yandan pek çok ilimizde etkili olacak sağanak yağışlar, felaketini de beraberinde getirecek. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 08:37 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 3 Nisan sel uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günün hava durumu raporunu yayınladı. Nisan ayına giriş yaptığımız şu günlerde sıcaklıklardaki düşüş devam ediyor. Hal böyle olunca her ne kadar gerekmedikçe dışarı çıkılmasa da "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan pek çok ilimizde etkili olacak sağanak yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirecek. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

MGM UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL GELİYOR

MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika uyarılarını gözlemleyebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 3 Nisan sel uyarısı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA