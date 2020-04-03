Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 3 Nisan sel uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günün hava durumu raporunu yayınladı. Nisan ayına giriş yaptığımız şu günlerde sıcaklıklardaki düşüş devam ediyor. Hal böyle olunca her ne kadar gerekmedikçe dışarı çıkılmasa da "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan pek çok ilimizde etkili olacak sağanak yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirecek. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

MGM UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL GELİYOR

MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika uyarılarını gözlemleyebilirsiniz…