Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika uyarı: Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarı: ile Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:47 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarı: Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de rüzgarın; Pazar günü (05.04.2002) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın; Salı günü (07.04.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: EPDK'dan elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması Şeyma Subaşı ile Cüneyt Özdemir arasında sular durulmuyor! Sosyal medyada herkes onları konuşuyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika uyarı: Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA