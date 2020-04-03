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Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün, anlamı nedir? Mübarek Berat Kandili ne zaman, önemi nedir?

ayın kaçında, hangi gün, anlamı nedir? Mübarek , önemi nedir?

Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte üçüncü kandil olan ne zaman sorusunun yanıtı merak edildi. Bu gecede ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler bu önemli günün anlam ve önemini araştırıyor. Allah'tan bağışlanma ve merhamet dilenecek, eller semaya açılıp dualar edilecek ve ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Kelime anlamı olarak; kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, aynı zamana affedilmenin yanında affedici ve bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilmenin de idrakını vatandaşlara kazandırıyor. Bu geceyi ibadetle geçirecek olmanın çok büyük sevabı olduğu buyuruluyor. Ramazan ayından önceki son kandil olan ve önemi nedir? Kandili ayın kaçında, hangi gün? Anlamı ve fazileti nedir?

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:45 ABONE OL
Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün, anlamı nedir? Mübarek Berat Kandili ne zaman, önemi nedir?

Geçtiğimiz haftalarda Miraç Kandili'nin kutlanmasının ardından şimdi de tarihi yaklaştı. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminde yer alan tarihlere göre belli olan sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mübarek üç ayların içerisinde olmamızdan dolayı bu önemli geceyi ibadet ederek geçirecek olanlar günün anlam ve önemine dair bilgileri öğrenmek istiyorlar. Bu geceyi ibadet ederek geçirmenin büyük sevabı bulunduğu biliniyor. Bu bağlamda; Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında hangi gün? ve önemi nedir?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020: BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu gecede ibadet edecek olmanın sevabı büyükken, vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Kelime anlamı olarak; kurtuluş, af ve arınma anlamları taşıyan Berat, aynı zamanda affetmek ve affedilmeyi de temsil etmektedir. Buna göre; ve fazileti nedir?

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Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün, anlamı nedir? Mübarek Berat Kandili ne zaman, önemi nedir?
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