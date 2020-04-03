Nevşehir’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 3 Nisan 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Nevşehir hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Nevişehir'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Nevşehir'de vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Nevşehir'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.
Nevşehir'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 27 kişi olarak açıklandı.
Nevşehir'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.
Nevşehir'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.