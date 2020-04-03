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nedir, ne demek? hastanesi oldu?

tarafından corona virüsün ilan edilmesiyle birçok hastanede tedavi devam ediyor. Dünyada 1 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 53 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle mücadele kapsamında hastanelerde hastalar tedavi altına alınıyor. Gündemden düşmeyen konuyla alakalı vatandaşlar ‘’, ne demek?’’ sorusuna yanıt arıyor. Pandemi kısaca hem yüksek oranda bulaşıcılık hem de çok sayıda insanın ölmesine deniyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, geçmişte pandemik hastalık olarak nitelendirilen hastalıklar listesine corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığına da ekledi. Salgının önlemesi amacıyla alınan tedbirlere doğrultusunda tarafından bazı hastaneler, ilan edildi. Peki Pandemi nedir, ne demek? hastanesi oldu? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi ilan edilen hastaneler

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:46 ABONE OL
Pandemi nedir, ne demek? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?

Dünyada salgın haline gelen corona virüsünün tarafından ilan edilmesi ile beraber bu terimin ne anlama geldiği araştırılıyor. Şimdiye kadar birçok insana bulaşan ve ölümlere sebep olan corona virüsünde korkunç rakamlara ulaşıldı. İlk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan salgın hastalık hastanelerde doktorlar tarafından kontrol altına alınmaya çalışıyor. Geçmişte pandemik hastalık olarak ilan edilen salgın hastalıklar arasında kolera, influenza, tifo, domuz gribi ve kara veba gibi hastalıklar yer alıyor. Hem ülkemizde hem dünyada bazı hastaneler olarak ilan edildi. Peki hastanesi oldu? , ne demek?

PANDEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ OLDU?

Dünya Salgın Örgütü'nün corona virüsü pandemi ilan etmesiyle 'pandemi' kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte ülkemizde görülen vaka sayısına bağlı olarak tarafından bazı hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. İşte 'Pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Sorularının yanıtı…

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Pandemi nedir, ne demek? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?
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