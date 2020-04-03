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tablosu ve sitesi ile 'de son durum ne? 3 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile vatandaşların hizmetine sunulan corona virüsü tablosu her gün ülkemizdeki salgın ile ilgili güncel varileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile geçtiğimiz gün gelen verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı 18 bin 135 olurken salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 356 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 3 Nisan Türkiye haritası, Sağlık Bakanlığı tablosu vaka ve ölü sayısı gibi araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Genellikle akşam saatlerine doğru yapılan açıklama ile gün içinde yaşanan gelişmeler halka sunuluyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde corona canlı takip sitesi ekranına ulaşabilirsiniz. Peki, 3 Nisan Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs güncel tablo açıklandı mı? Türkiye coronavirüs haritası ile ülkemizde vaka ve ölü sayısı…

Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:55 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve sitesi ile Türkiye'de son durum ne? 3 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında hizmete başlayan corona virüsü tablosu her gün güncel bilgiyi vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Akşam saatlerine doğru günlük durumun paylaşıldığı bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar paylaşılıyor. Son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 18 bin 135olurken 214 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 125 bin 556olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar her an güncel tabloyu öğrenmek istiyor. Peki, 3 Nisan Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Türkiye haritası ile Sağlık Bakanlığı tablosuna göre coronavirüste son durum…

2 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU TÜRKİYE'DE SON DURUM!

3 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜS TABLOSU! TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Henüz 3 Nisan tablosu açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. (2 Nisan verilerine göre yazılmıştır.)

3 Nisan tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜSÜ GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve sitesi ile Türkiye'de son durum ne? 3 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
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