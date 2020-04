Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve sitesi ile Türkiye'de son durum ne? 3 Nisan Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında hizmete başlayan Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü tablosu her gün güncel bilgiyi vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Akşam saatlerine doğru günlük durumun paylaşıldığı bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar paylaşılıyor. Son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 18 bin 135olurken 214 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 125 bin 556olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar her an güncel tabloyu öğrenmek istiyor. Peki, 3 Nisan Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs haritası ile Sağlık Bakanlığı tablosuna göre coronavirüste son durum…

2 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU TÜRKİYE'DE SON DURUM!

3 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜS TABLOSU! TÜRKİYE KORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Henüz 3 Nisan tablosu açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. (2 Nisan verilerine göre yazılmıştır.)

3 Nisan tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacaktır.