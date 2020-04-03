Sağlık çalışanları için 25 gramlık yüz siperliği

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG), sağlık çalışanları için 25 gramlık koruyucu yüz siperliği geliştirildi. Merkez bünyesindeki araştırma ekibi, yeni tip koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının uzun saatler kullandığı, mevcut ürünlerde ortalama 300 gram olan koruyucu yüz siperliğini daha hafif hale getirmek için proje hazırladı. Dr. Arif Engin Çetin'in yürütücülüğünü üstlendiği laboratuvarda, Ece Cesur ve Bilge Can'ın geliştirdiği üç boyutlu basım yöntemiyle, 25 gram siperlik üretildi. Sadece 6 gram ham madde kullanarak 25 gramlık koruyucu yüz siperliği hazırladıklarını belirten Çetin, "Normalde bir yüz siperi, üç boyutlu yazıcılarla 1.5 ila 2 saat arasında yapılabiliyor. Bu süreyi 29 dakikaya kadar düşürmeyi başardık" dedi. Çetin, yüz siperliklerinin sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıldığını vurguladı.