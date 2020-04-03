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: 'daki sevgilisi koronavirüs nedeniyle gelemeyince etti

Koronavirüs salgını sonrası birçok ülke uçuşlarını askıya aldı, insanlar evine kapandı. Adeta dünyada hayat durma noktasına geldi. Bugün Antalya'da trajik bir vaka yaşandı. haberine göre; Türkiye'den 'ya çalışmaya giden İran uyruklu kişi, koronavirüs önlemleri nedeniyle tekrar dönemeyince, Alanya'da yaşayan sevgilisi bunalıma girerek etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika: Almanya'daki sevgilisi koronavirüs nedeniyle gelemeyince intihar etti

Antalya'dan gelen son dakika haberi dehşete düşürdü! Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle tekrar Türkiye'ye dönemeyince İranlı kadın intihar etti.

SEVGİLİSİ ÇALIŞMAK İÇİN GİTMİŞTİ...

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar'ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

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Son dakika: Almanya'daki sevgilisi koronavirüs nedeniyle gelemeyince intihar etti
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