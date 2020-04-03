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: hangi şehirlere nasıl bulaştı? İşte il il Türkiye corona virüs haritası!

Corona virüsün ülkemizde nasıl bulaştığına dair detaylar netleşti; haberine göre corona virüsün Türkiye'de yayılma haritası çıkarıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 2 Nisan'daki son durumu dün gece açıkladı. Buna göre dün 18.757 test yapıldı, 2.456 yeni vaka çıktı. 79 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 356 oldu. 1.101 hasta yoğun bakımda tedavi altında, 783 de entübe hasta var. Türkiye'de nasıl yayıldı? Yapılan analiz sonucunda vaka sayısının en fazla olduğu İstanbul ve İzmir'e virüsün Avrupa'dan geldiği testit edildi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs hangi şehirlere nasıl bulaştı? İşte il il Türkiye corona virüs haritası!

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan , ülkemize 11 Mart tarihinde geldi. O tarihten bu yana önlemler giderek arttı. Herkesin yanıt aradığı soru ise virüsün İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi illere nasıl geldiği. Hürriyet'in özel haberi içerisinde bulunan haritayla corona virüsün hangi ülkelerden hangi şehirlerimize geldiği ortaya konuldu. Bu bilgilere göre vaka ve ölü sayısının en fazla olduğu İstanbul ve İzmir'e Avrupa'dan gelen virüs, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine İran ve Irak'la temas edenlerden, Anadolu şehirlerine umreden dönenlerden, Akdeniz'e de Avrupa'dan, Karadeniz'e ise büyükşehirlerden gidenlerden bulaştı.

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Son dakika: Corona virüs hangi şehirlere nasıl bulaştı? İşte il il Türkiye corona virüs haritası!
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