Son dakika: Corona virüs hangi şehirlere nasıl bulaştı? İşte il il Türkiye corona virüs haritası!

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs, ülkemize 11 Mart tarihinde geldi. O tarihten bu yana önlemler giderek arttı. Herkesin yanıt aradığı soru ise virüsün İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli gibi illere nasıl geldiği. Hürriyet'in özel haberi içerisinde bulunan haritayla corona virüsün hangi ülkelerden hangi şehirlerimize geldiği ortaya konuldu. Bu bilgilere göre vaka ve ölü sayısının en fazla olduğu İstanbul ve İzmir'e Avrupa'dan gelen virüs, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine İran ve Irak'la temas edenlerden, Anadolu şehirlerine umreden dönenlerden, Akdeniz'e de Avrupa'dan, Karadeniz'e ise büyükşehirlerden gidenlerden bulaştı.