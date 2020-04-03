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Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisinde sonra taburcu oldular!

'da coronavirüse yakalananlar hakkında flaş gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre Erzurm'da yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen 20 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. O anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 16:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisinde sonra taburcu oldular!

Son dakika haberi... Erzurum'da sevindiren bir gelişme yaşandı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 20 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş grubundaki 20 hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Erzurum'da corona virüsü tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında böyle taburcu oldu | Video

İyileşenlere 'Taburcu formundaki maddelere harfiyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun' diyen sağlık çalışanları, alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı. Ellerinde valizlerle hastaneden ayrılanlar ise 'Allah razı olsun' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkürle veda etti.

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Son dakika haberi: Corona virüsü tedavisinde sonra taburcu oldular!
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