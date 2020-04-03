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Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Bu sabah başladı

Coroanvirüsü nedeniyle alınan ekonomik tedbir paketleri uygulanmaya devam ediyor. Daha önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "" kapsamında nakit 1000 TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında, yardıma muhtaç ailelere 1000 TL'lik yardımları PTT görevlileri ile ve Gece Kartalı olarak bilinen mahalle çarşı bekçileri eşliğinde dağıtılıyor. Bir eve giden PTT görevlisi ve bekçilerin verdiği parayı saymadan almak isteyen yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları ve o anlar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:56 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Bu sabah başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Esenyurt'ta yardımlar kapı kapı dağıtılmaya başlandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalı olarak bilinen bekçiler eşliğinde PTT görevlileri ailelere 1000 TL'lik yardımlarını dağıtmaya başladı. Aileler verilen hizmetten dolayı görevlilere ve devlete teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Son dakika: 1.000 TL'lik sosyal yardım, ailelere evlerinde böyle teslim ediliyor | Video

DUYGULANDIRAN DİYALOG

Dursine isimli yaşlı bir kadına ise teslim sonrası PTT görevlisi tarafından paranın sayılması istendi. Yaşlı kadın ise, "Siz olmazsanız bizim ne günümüz olur, Allah'ım işini rast getirsin" diyerek parayı saymak istemedi. Dağıtımların devam edeceği duyuruldu.

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Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Bu sabah başladı
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