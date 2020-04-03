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Son dakika: Koronavirüsten ölen 'ın bebeği de kurtarılamadı!

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte koronavirüs tedavisine alınan 8 aylık hamile hayatını kaybetmişti. Anne karnındaki bebek ise ameliyatla alınmıştı. Son dakika haberi yürekleri dağladı. Betül Aydın'ın bebeği de kurtarılamadı. Acılı baba , yaptığı açıklamada "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüsten ölen Betül Aydın'ın bebeği de kurtarılamadı!

Son dakika: Koronavirüsten yaşamını yitiren, 8 aylık hamile Betül Aydın'ın bebeği de kurtarılamadı.

Kocaeli'de, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın'ın (39) tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.

BEBEK AMELİYATLA ALINMIŞTI

Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan Betül Aydın doğuma alındı. Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Aydın, Kartepe Nusretiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın bebeği de bugün Nusretiye Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verilecek.

Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Recep Aydın eşinin ölümünden bir gün sonra, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin" dedi.
Aydın, bir başka paylaşımında ise "Allaha şükürler olsun şükür. Şükür Allah'ım sana, şükürler olsun. Bugün taburcu oluyorum. İyi oldum. Bu virüsten kurtuldum. Çok şükür, çok şükür" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Kocaeli'de hamile Betül Aydın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

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Son dakika: Koronavirüsten ölen Betül Aydın'ın bebeği de kurtarılamadı!
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