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Tedbirler işe yardı, önünde yoğunluk azaldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak maddi yardımın evlere teslim edileceği kararının alınmasının ardından 'taki Posta ve Telgraf Teşkilatı () önünde alınan bariyerli önlemlerle birlikte yoğunluk azaldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 14:12 ABONE OL
Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında, 1000'er liralık desteğin PTT ekiplerince vatandaşların evine ulaştırma kararı alındı. Alınan bu kararın ardından Uşak'ta PTT önünde yoğunluk azalırken, az sayıda gelen vatandaşlar ödeme ve kargo işlemlerini yapmak için geldiklerini belirttiler. Öte yandan Uşak Valiliğince vatandaşların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sıraya girmeleri ve kalabalık oluşturmamaları için alınan bariyerli önlemin ardından, yerlerde işaretlemeler yapıldı.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

PTT'ye kargo işlemini gerçekleştirmek için geldiğini belirten Osman Turgut alınan önlemlerin doğru olduğunu fakat bazı vatandaşlar tarafından kurallara uyulmadığını belirterek önlemlerin ihtiyaç halinde üst seviyelere çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık açısından alınan tedbirlerin önemine değinen İlker Yenidağ, PTT önünde öncesine göre yoğunluğun azaldığını belirterek tedbirlerin devamlılığını koruması gerektiğini dile getirdi.

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Tedbirler işe yardı, PTT önünde yoğunluk azaldı
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