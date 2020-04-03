SON DAKİKA HABER: Van'da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler (3 Nisan 2020 Cuma)

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, Van'ın Ermişler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatler 08.44'ü gösterdiğinde yaşanan sarsıntı yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşirken, depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanan sarsıntının ardından 'deprem mi oldu?' sorusunu aratıyor. Öte yandan yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Haberimizin içerisinden Van depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, 3 Nisan 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VAN'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Van'ın Ermişler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı saatler 08.44'ü gösterdiğinde yaşandı.

İşte Van depremine ilişkin ayrıntılar;