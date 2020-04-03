Haftanın BİM 3 Nisan aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da binlerce tüketici için merak konusu oldu. Uygun fiyata sınırlı sayıda kaliteli ürüne raflarında yer veren BİM, yeni haftanın seçilmiş ürünlerini ve fiyatlarını müşterilerine duyurdu. 3 Nisan tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden cazip fırsatlarla alıcısını bekleyen ürünlerle dolu. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler listesinde hangi indirimli ürünler ne kadar fiyatla yer alıyor? Haberimizde yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yer almaktadır.

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

BİM mağazaları, corona virüsü yayılımını minimum seviyeye indirmek için hizmet saatlerini değiştirdi. Yarın sabah yeni açılış saati ile hizmet vermeye başlayacak olan BİM mağazalarında, aktüel ürünler yerini almış olacak.

İşte, 3 Nisan BİM aktüel ürünler listesi!