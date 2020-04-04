9 öğretmenden ‘Evde kal’ şarkısı

Muğla Bodrum'da görev yapan 9 müzik öğretmeni, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan "evde kal" çağrılarına bir şarkıyla destek verdi. Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle evde kalanlar için moral ve umut olması amacıyla hazırlanan şarkıda, "Hayat eve sığar" mesajı vurgulandı. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarıyla o anları kaydedip video klip de hazırladı. Hazırlanan video klip sosyal medyadan da paylaşıldı. Söz ve müziği Turgay Kutluğ'a ait şarkının aranjörlüğünü müzisyen Gürdal Karagöz yaptı. Bodrum'da görev yapan öğretmenler Türk milletinin bu illetten en az zararla kurtulmasını tüm kalbi duyguları ile dilediklerini vurguladı.Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Adil Sevencan, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Şahin Kapar, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu müzik öğretmeni Serap Erkefeli, Şehit Türkmen TEKİN Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu müzik öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu müzik öğretmeni Hasan Genç, Gölköy Ahmet Naci Çoşkunoğlu Ortaokulu müzik öğretmeni Ferah Utku Pekdemir ve müzik öğretmeni Gülriz Donanmış tarafından hazırlanan video klip büyük beğeni topladı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaptığı açıklamada, "evde kal" çağrısına destek verdiklerini söyledi. Korkmaz, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.