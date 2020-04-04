Berat Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Berat Kandili tarihi ne zaman? Diyanet İşleri ile dini ve kandil günleri tarihleri

İslam âlemi için en önemli günlerden birisi daha geldi, çattı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece için geri sayım başladı. Bu önemli geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler yine ellerini semaya açacak, dualar ve ibadetler edecek. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu dönem nedeniyle günün anlamı da farklı olacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler ve kandil günleri takvimi de merak konusu oldu. Berat Kandili ne zaman ve hangi gün sorularının yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri tarihleri!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir.

İşte tüm ayrıntılar;