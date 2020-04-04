Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış nasıl yapılır? Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri!

Corona virüs salgınına karşı ekonomik dayanışma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" nı başlattı. Hesap numaraları ve SMS bilgileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından paylaşıldı. Yardım hesabının paylaşılmasının ardından vatandaşlar Milli Dayanışma Kampanyası'na nasıl bağış yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. Corona Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sağlayacak olanlar verilen hesap numaraları üzerinden işlem yapabilecekler. Buna göre; Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na nasıl bağış yapılır? Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri nelerdir?

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için bakanlık yardım hesabı açılacağını duyurdu. Bunun üzerine corona bağışı yapmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden bağış yapılacağını araştırmaya başladılar. Buna göre; Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağışı nasıl yapılır?

İşte corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri ile tüm detaylar!