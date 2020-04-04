Eyüpsultan güvercinlerinin yemi Antalya’dan

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da Eyüpsultan Camisi ve Türbesini ziyaret eden vatandaşların, özellikle de çocukların uğrak yeridir güvercinlerin yemlendiği alan... Eyüpsultan'a gelen ailelerin çocuklarına yem attırmadan ayrılmadığı, merhameti öğrettikleri Eyüpsultan'ın meşhur güvercinlerinin rızkı bu kez Antalya Kemer'den geldi. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bir koli kendi mahsulü olan buğday ve bir mektup gönderen gönderen Mehmet Ural, "Size Burdur'daki kendi tarlamda yetişen buğdayları gönderiyorum. Sizlerden ricam Eyüpsultan'daki güvercinlere bu buğdayları verirseniz çok sevinirim" diye yazdı. Bunun üzerine zabıta Eyüpsultan Meydanı'ndaki güvercinlere Ural'ın gönderdiği buğdayları dağıttı. Ural, "Eyüpsultan'a daha önce birkaç kez geldim. Eyüpsultan'daki güvercinler aklıma geldi. İnsanlar sokağa çıkamadığı için şimdi o güvercinlere yem atan yoktur diye düşünüp, kendimce faydalı bir iş yapmak istedim" dedi.