Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Az önce sorulan Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu. Peki, az önce Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir? sorusun yanıtı ne olabilir?
Giriş Tarihi: 4.4.2020 23:18Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 23:31ABONE OL
Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir?