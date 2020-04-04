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Hasta yatağında kendisini ziyaret eden ve 'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Az önce sorulan Hasta yatağında kendisini ziyaret eden ve 'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir? sorusu da izleyenler için merak konusu oldu. Peki, az önce Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir? sorusun yanıtı ne olabilir?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 23:31 ABONE OL
Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir?

Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir?

Cevap: Ahmet Haşim

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Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e şairlerin en garibi öldü diyerek son mısarsını söyleyen şair kimdir?
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