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Gerçekleşen nelerdir? Büyük ve nedir? İşte yaşanan felaketler

Ülkemizde ve dünyada yaşanan felaketler yaşanırken akıllara geliyor. Deprem, corona virüs gibi salgın hastalıkların artmasıyla birlikte büyük ve merak ediliyor. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de kıyametin geleceğinin habercisi olan alametlerden bahsediliyor. 2019 yılının sonlarıyla birlikte ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ardından tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü, peş peşe yaşanan depremler, orman yangınları gibi birçok hadise dünyanın sonunun geldiğini düşündürüyor. Peki kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük kıyamet alametleri nedir? mu geliyor?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 14:26 ABONE OL
Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük kıyamet alametleri nedir? İşte yaşanan felaketler

son günlerde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Dünyada corona virüsü salgını, depremler, tsunamiler ve birçok doğal afetin yaşanmasının kıyamet alametleri olduğunu savunan binlerce vatandaş gün içerisinde bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. 2019 yılının sonlarından itibaren ortaya çıkan felaketlerin başında ülkemizde ve tüm dünyada meydana gelen şiddetli depremler, yangınlar, şiddetli ve büyük ebatlarda dolu yağışı ile corona virüsü korku oluşturuyor. Peki kıyamet alametleri nelerdir? Tüm bunlar Kıyamet Alametleri mi? İşte vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelen büyük ve ile ilgili tüm detaylar…

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR? KÜÇÜK VE BÜYÜK KIYMET ALAMETLERİ…

Dünya üzerinde yaşanmaya devam eden felaketler insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Yaşanan tüm bu olayların ardından Kıyamet alametleri nelerdir? Sorusuna yanıt aranmaya başlanıyor. İşte dünya üzerinde peş peşe yaşanan felaketler ve kıyamet alametlerine ilişkin merak edilenler…

İşte detaylar;

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Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Büyük ve küçük kıyamet alametleri nedir? İşte yaşanan felaketler
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