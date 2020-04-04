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Korona virüsü dilencileri yıldıramadı

’un Bafra İlçesinde yapılan tüm ikazlara rağmen dilenciler kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplamadan vazgeçmiyor. Araç sürücüleri ise yasağa aldırmadan kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplayan dilenciler için önlem alınmasını istediler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.4.2020 18:10 ABONE OL
Korona virüsü dilencileri yıldıramadı

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kovid-19 ile mücadelede kapsamında yeni tedbirler açıklamıştı. Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Samsun-Sinop karayolunda kavşakları mesken tutan yabancı uyruklu dilenciler, polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen bir türlü vazgeçmiyorlar.

Araç sürücüleri ise yasağa aldırmadan kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplayan dilenciler için önlem alınmasını istediler.

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Korona virüsü dilencileri yıldıramadı
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