Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından 3 yıl önce satılığa çıkarıldı. Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 17 milyon lira değer biçti. 82 yıldır Bulut ailesine ait olan adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi.

Koronavirüse karşı sahibinden satılık ada | Video

Koronavirüs salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, koronavirüsten korunmak amacıyla karantina altına girmek isteyenler, Karacabey'deki satılık adaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Koronavirüsten sonra ada için arayanların sayısının 5 kat arttığını belirten ada sahibi Nedim Bulut, "17 milyon TL verip adayı alan virüsten kurtulur" dedi.









'ARAYANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTI'

Koronavirüsten sonra adanın popülerliğinin arttığını belirten Nedim Bulut, "Koronavirüs çıktı, ada için çok arayan oldu. Millet adalara kaçmak istiyor, biz de satıyoruz. Futbolcu Cristiano Ronaldo virüsten kaçıp adaya kaçmış, ondan sonra bizi arayanlar çok oldu. Biz adayı 17 milyon TL'ye satıyoruz, daha aşağıya satmıyoruz. Arayanlarla ücret konusunda anlaşamıyoruz. Adada temiz hava, leylek, ördek, sahil boyunca yayınlar var. Adada 500 adet zeytin ağacı var. 15 milyon TL veriyorlar adayı satın almak için ama biz 17 milyon TL'den aşağıya bırakmıyoruz. Koronavirüsten sonra arayanların sayısı 5 kat arttı. Adaya 17 milyon lira veren, virüsten kurtulur" dedi.