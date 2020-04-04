Koronaya karşı Bursa omuz omuza

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının önüne geçmek için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu başlattı. Aralık ayında Çin'in vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının dünyada 35 bini aşan ölüme yol açtığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyükşehir belediyesi olarak, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik" dedi. Başkan Aktaş salgına yönelik mücadele çalışmaları hakkında şunları söyledi;Türkiye'nin en kapsamlı yerel yönetim destek paketi #BursaİçinOmuzOmuza'yı devreye aldık. Tedbir var, mağduriyet yok diyor ve destek paketimiz ile bu zorlu süreçte sonuna kadar hemşerilerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Genelge kapsamındaki kiracılardan, kira ertelemesi değil, kira alınmayacağını daha önce ifade etmiştik. Genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da bu dönemde tebligat göndermeyeceğiz. İlan ve reklam vergileri ile ilgili olarak, Mayıs sonuna kadar olan ilk ödeme dönemini Haziran sonuna gecikme zammı olmaksızın erteliyoruz. Süreç normale döndüğünde yeniden değerlendireceğiz. Bugünden itibaren 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek uygulaması başlatıyoruz. Kupon karşılığı Besaş bayilerinde ekmek veya süt ve süt ürünleri olarak kullanılabilecek. Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacağız. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarımızca ayda 30 bin gıda kolisi dağıtılacak. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketinden Kart16 Sosyal Yardım Kartı ile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Erzak ve hijyen yardımının parasal karşılığı 200 TL olacak. Kart16 uygulamasını daha sonra devreye alacaktık ancak bu süreçle birlikte başlatmış oluyoruz. Böylelikle toplamda ayda 130 bin haneye yardım girmiş olacağız.Son bir haftada, Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santraline 29 bin 856 çağrı geldi. Bu çağrılar kapsamında 5189 evde bakım hizmeti ve temizlik kiti dağıtımı yapıldı. Bu süreçte 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan, 88 kapalı alan dezenfekte çalışması, 3600 gıda yardımı, 2320 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.Buski dün itibariyle endeks okumayı bıraktı. Nisan ayında su sayacı okuması yapılmayacak. Ocak-Şubat-Mart ayı faturalarının ortalaması alınacak ve yüzde 50'si olarak faturalandırılacak. Ticarethanelerde ise Nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde tüm abonelere normal faturalandırma yapılacak ve bu dönem için toplam miktara göre mahsuplaştıracağız.

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