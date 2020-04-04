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'da korkun anlar! Vicdansız adam köpeğini kedi üzerine saldı

'da korkunç anlar kameraya kaydedildi. Manisa'nın ilçesinde bir kişi köpeğini henüz yeni doğum yapmış bir kedinin üzerine saldı. Anne kedi ve yavrularına köpeği ile eziyet eden şahıs daha sonra kedinin yuvasına tekme atarken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 18:01 ABONE OL
Manisa'da korkun anlar! Vicdansız adam köpeğini kedi üzerine saldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir şahıs köpeği ile birlikte henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularına kötü muamele yaparken görüldü.

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KEDİNİN YUVASINI TEKMELEDİ

Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olayda şahsa ait olduğu düşünülen köpek kediye saldırmaya çalışırken yeni doğum yapmış olan kedi ise kendini ve yavrularını korumaya çalıştı. Köpek kediye doğru saldırırken şahıs kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar şahsın bulunması için polise şikayetçi oldu.

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Manisa'da korkun anlar! Vicdansız adam köpeğini kedi üzerine saldı
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