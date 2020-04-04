Maske fiyatları ne kadar? N95, 100’lü maske fiyatları ne kadar, kaç TL?

Maske fiyatları ne kadar? Ülkemizde corona virüsü tedbirleri artarak devam ediyor. Vatandaşlar kaliteli ve uygun fiyatta maske almak için fiyatları araştırıyor. Sağlık Bakanlığı maske kullanımının önemini her geçen vurguluyor. Yüksek oranda koruma sağlayan cerrahi maskeler genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor. Ameliyata girerken veya hastayla temas kurarken maske kullanımı gerekiyor. Peki N95, 100'lü maske fiyatları ne kadar, kaç TL? Maske fiyatları ne kadar, kaç TL?

MASKE FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde maske kullanımının zorunluluğu hakkındaki açıklamalarla birlikte maske fiyatları merak edilmeye başlandı. Maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Haberimizde, N95, 100'lü maske fiyatları ve maske fiyatları ne kadar sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.