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fiyatları ne kadar, kaç TL? N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira?

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi enfekte ettiği ülkelerde ölümlere olması sonrası tüm ülkelerde sıkı şekilde tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ülkemizde de etkili olan salgınla ilgili alınan önlemler kapsamında kullanımı zorunlu hale getirildi. Durum böyle olunca vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde maske fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtlarını merak ediyor. Peki, tek kullanımlık N95, cerrahi ve medikal 100’lü maske fiyatları kaç lira? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 10:31 ABONE OL
Maske fiyatları ne kadar, kaç TL? N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira?

Corona virüs pandemisinin tüm dünyada akılalmaz bir şekilde yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olmasının ardından tüm dünyada sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizi de etkileyen bu salgın sonrası ülke genelinde maske takılması zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlarımızı arama motorlarında yoğun şekilde maske fiyatları ne kadar? Şeklinde soruyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, tek kullanımlık N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira? İşte detaylar…

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Maske fiyatları ne kadar, kaç TL? N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira?
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