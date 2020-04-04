Maske fiyatları ne kadar, kaç TL? N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira?

Corona virüs pandemisinin tüm dünyada akılalmaz bir şekilde yayılım göstererek enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olmasının ardından tüm dünyada sıkı önlemler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizi de etkileyen bu salgın sonrası ülke genelinde maske takılması zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlarımızı arama motorlarında yoğun şekilde maske fiyatları ne kadar? Şeklinde soruyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, tek kullanımlık N95, cerrahi ve medikal 100'lü maske fiyatları kaç lira? İşte detaylar…