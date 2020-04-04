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nasıl yapılır? , nedir? İşte yüz maskesi yapılışı

Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını için tedbirler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar dezenfektan ve kullanımının önemini vurguluyor. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğine değindi. Corona virüsüne karşı alınacak önlemler kapsamında Sağlık Bakanlığı uyarıları ilgiyle takip ediliyor. Yetkililer toplu taşıma, market ve pazar gibi yerlerde maske kullanarak çıkılması gerekildiğinin altı çiziliyor. Son günlerde ise tıbbi yüz maskesi olarak , tercih ediliyor. Corona virüsü önlemlerini kendi almak isteyen vatandaşlar ise yapmaya başladı. Peki virüse karşı koruyan ? N95, ve maske nedir? yüz maskesi nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay maske yapımı

Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:27 ABONE OL
Maske nasıl yapılır? N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? İşte evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi yapılışı

Ülkemizde corona virüsünden korunmak için kullanımının önemi artıyor. Her geçen gün corona virüsünden artan vaka ve ölü sayısıyla birlikte tedbirler üst seviyeye çıkarılıyor. Son olarak insanların toplu şekilde bulunduğu (market, pazar vs) gibi yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle evde kendi maskesini yapmaya başlayanlar ve , almak isteyenlerin sayısı bir hayli artmış oldu. Uzmanlar virüsten korunmak için sık sık el temizliğine, dezenfektan gibi ürünlerin kullanılmasını vurgularken, toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda ise maske takılması gerektiğini söylüyor. Peki ? yüz maskesi nasıl yapılır? N95, ve maske nedir?

MASKE NASIL YAPILIR? EVDEKİ MALZEMELERLE TIBBİ YÜZ MASKESİ YAPIMI

Corona virüsü vaka ve ölü sayısının artmasıyla birlikte maske kullanımında artış yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar maske kullanırken temiz ve kaliteli olmasını önemsiyor. N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri ise en çok tercih edilenler! Doğal olarak mümkün. Haberimizde, 'Evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır, maske nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarına ve maske yapımına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Maske nasıl yapılır? N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? İşte evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi yapılışı
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