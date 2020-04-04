Maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü tedbirleri kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde ise görülen vaka ve ölü sayılarıyla birlikte maske takmanın önemi vurgulanıyor. Özellikle çarşı, Pazar gibi kalabalık ortamlarda maske takmak gerekiyor. Hem hijyen hem solunum yollarını koruyan koruyucu maskelerle ilgili yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından coronavirüsle mücadele kapsamında ülkemiz adına bir dizi önlem alındı. Alınan önlemlerde maske takmak zorunlu mu? Sokağa, markete, toplu taşımaya binerken maske takılmalı mı? Maske takmamanın cezası ne kadar?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Corona virüs salgını kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler olurken birçok alanda kısıtlamalar getirildi. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle pazar yerleri ve insanların toplu olarak bulunduğu tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İşte tüm detaylar…