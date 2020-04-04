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takmak zorunlu mu? ne kadar?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ederken takmakta eklenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan coronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehre giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğuna değindi. Vatandaşlar ‘’ mu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Sokağa, çarşıya, pazara ve toplu taşımada maske kullanımını merak eden vatandaşlar ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. Peki ? Kimlere maske zorunluluğu var? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.4.2020 12:17 ABONE OL
Maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar?

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü tedbirleri kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde ise görülen vaka ve ölü sayılarıyla birlikte takmanın önemi vurgulanıyor. Özellikle çarşı, Pazar gibi kalabalık ortamlarda maske takmak gerekiyor. Hem hijyen hem solunum yollarını koruyan koruyucu maskelerle ilgili yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından coronavirüsle mücadele kapsamında ülkemiz adına bir dizi önlem alındı. Alınan önlemlerde mu? Sokağa, markete, toplu taşımaya binerken maske takılmalı mı? ne kadar?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

salgını kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler olurken birçok alanda kısıtlamalar getirildi. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle pazar yerleri ve insanların toplu olarak bulunduğu tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İşte tüm detaylar…

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Maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası ne kadar?
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