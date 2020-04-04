Mehmet Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu aslen nerelidir?

Televizyon programlarında katıldığı canlı yayınlarla birlikte Mehmet Çilingiroğlu son dönemde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili övgü dolu sözler sarf eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye ile ABD arasındaki sağlık sistemini karşılaştırarak, "Allah devletimizden razı olsun. Siz çok şanslısınız. Ülkemle gurur duyuyorum" demişti. Tüm bu yaşanan gelişmelerden sonra Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yapmıştır. Peki Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Uzmanlık alanları nelerdir? Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Son günlerde en çok araştırılan isimlerin başında gelen Mehmet Çiligiroğlu biyografisi ve hayatıyla merak ediliyor. Haberimizde, '' Mehmet Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?'' gibi soruların yanıtlarına ve Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu biyografisine erişebilirsiniz.