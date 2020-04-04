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kimdir? Başkanı Mehmet , nereli?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda gündemde olan hayatı merak ediliyor. Ülkemizde görülen koronavirüsü tebdirleri kapsamıdan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirildi. Mehmet sosyal medya hesabı twitter’da, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili esprili paylaşımı büyük beğeni topladı. Hilmi Güler İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'da yapmış ardından ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Başkanı seçilen ? Mehmet Hilmi Güler , nereli?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 15:37 ABONE OL
Mehmet Hilmi Güler kimdir? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kaç yaşında, nereli?

kimdir? Sosyal medyada yaptığı paylaşımda gündemde olan Mehmet hayatı merak ediliyor. Başkanlığı görevini yapan Hilmi Güler Twitter'dan "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu. Siyasi alanda birçok başarısı bulunan Hilmi Güler 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türk siyasetçi aynı zamanda malzeme mühendisliği doktoru ? Mehmet Hilmi Güler , aslen nereli?

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Gündemde Mehmet Hilmi Güler sosyal medya paylaşımıyla aranan isimler arasında yer aldı. Haberimizde, '' Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' gibi soruların yanıtlarına erişebilirsiniz.

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Mehmet Hilmi Güler kimdir? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kaç yaşında, nereli?
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