Mehmet Hilmi Güler kimdir? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler kaç yaşında, nereli?

Mehmet Hilmi Güler kimdir? Sosyal medyada yaptığı paylaşımda gündemde olan Mehmet Hilmi Güler hayatı merak ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Hilmi Güler Twitter'dan "Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)" diyerek esprili bir paylaşımda buldu. Siyasi alanda birçok başarısı bulunan Hilmi Güler 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türk siyasetçi aynı zamanda malzeme mühendisliği doktoru Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler kaç yaşında, aslen nereli?

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Gündemde Mehmet Hilmi Güler sosyal medya paylaşımıyla aranan isimler arasında yer aldı. Haberimizde, '' Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' gibi soruların yanıtlarına erişebilirsiniz.