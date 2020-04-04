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'den için ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul için saat verildi

Genel Müdürlüğü'nden için ve fırtına uyarısı yapıldı. , İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek saat aralığı da verdi. Kurum, oluşabilecek olası ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca, beklenen fırtınaya yönelik uyarı düzeyini 'turuncu' seviyesine kadar çıkardı.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 14:09 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda, kuvvetli rüzgar ile fırtınaya dikkat çekerken 'turuncu uyarı' verdi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı şu şekilde:

Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul için saat verildi
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