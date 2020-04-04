Mutfağa girdiler

Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte çocukların evde geçirdikleri süre arttı. Dolayısıyla evdeki görev ve sorumluluklar bir miktar değişti. Çocuklar artık ev hayatına daha fazla katılıyor. Mutfakta ve evin diğer yaşam alanlarında daha fazla vakit geçirip yeni görevler deniyorlar. Yemek pişiriyorlar, kek yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Bilnet Okulları Rehberlik Koordinatörü Begüm Özşener "Bu görevler çocuklara bilişsel, davranışsal, sosyal ve duygusal anlamda katkı sağlar" dedi.Özşener ev işlerinin çocuklara sağladığı faydaları şöyle sıraladı:* Çocuklar yeni görevler deneyip başardıkça kendilerine güvenleri de eş zamanlı olarak artar.* Minnesota Üniversitesi profesörlerinden Marty Rossmann tarafından yapılan araştırma da çocukların erken yaşta ev işlerine dahil olmaları, onların sorumluluk ve öz güven duygularının kalıcı bir şekilde gelişmesine katkı sağladığını ortaya koymuştur.* Çocuğunuzla birlikte bir tarife bağlı olarak yiyecek hazırladığınızda, planlama ve sıralama ile ilgili becerilerinin gelişmesine katkı sağlamış olursunuz. Yapmış olduğu yiyeceğin sonucunda ise, kendini başarmış ve mutlu hisseder. Aynı zamanda, çocuğunuzun sorumluluk becerisinin gelişimine de katkı sağlamış olursunuz.* Kıyafetleri renklerine göre ayırırken, çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Bu çocuğunuzda aynı zamanda sınıflama becerisini geliştirecektir. Evde temizlik ile ilgili işlere katılım sağladıklarında ise, bedensel koordinasyon becerileri gelişir.* Aile içi iş bölümü yapıldığında, çocuklar bir grubun parçası olarak hareket etme, yardımlaşma ve karşıdaki kişinin istekleri ile ilgili daha fazla farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur.* Bu görevler, ilerideki yaşamlarında ekip çalışmasını öğretmenin en güzel yollarından biri olmakla birlikte çocuğu gerçek hayata hazırlayan provalardır.* Ne Gerekiyor?* En az 4 oyuncu* Oyuncu sayısınca pinpon topu veya ceviz gibi şeyler* Oyuncu sayısının iki katı plastik kaşıkOyuncular ikişer kişilik takımlara ayrılır. Her oyuncuya iki kaşık ve bir pinpon topu verilir. Çiftler birbirinden beşer adım mesafede yüz yüze gelecek şekilde dururlar. Her oyuncu bir eline, içinde top bulunan kaşığı diğer eline de boş kaşığı alır. Ayaklarını oynatmayacak şekilde sabit durur, karşısındaki oyuncunun kaşığındaki topu boş kaşıkla düşürmeye çalışır. Ayaklarını hareket ettiren veya topu kaşığından düşen elenir. Kazananlar tekrar eşleşir, oyun tek kişi kalana kadar sürer.