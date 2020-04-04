Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet Dini Günler ile Ramazan başlangıcı tarihi

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayına girmek ve bu ayın bereketlerinden faydalanmak için sabırsızlanan birçok kişi Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan başlangıcı tarihi ve dini günler takvimi!

2020 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının bu yıl ki ilk oruç tutulacak gün belli oldu.

İşte 2020 dini günler takvimi;