Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? Canlı koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı corona tablosunda güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısı yer alıyor. Vatandaşların akşam saatlerine doğru yoğunluk gösterdiği günlük durumun görüldüğü bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar paylaşılıyor. Vatandaşlar ''Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili halkı bilgilendirirken, yayınlanan ve canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını gösteren tablodan takip yapabilirsiniz. Peki 4 Nisan Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı Corona virüsü haritası ile vaka ve ölü sayısı…

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyuruyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtına ve Sağlık Bakanlığı Corona günlük tablosuna erişebilirsiniz.

Corona virüsü illere göre vaka sayısı ilk defa corona virüs haritası ile açıklandı ve bu iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya öne çıkıyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı 3 Nisan corona virüsü tablosunda hayatını kaybeden 69, iyileşen sayısı ise 484 kişi olarak yer aldı. Öte yandan toplan test sayısı 141 bin 716 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Koca, "Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı." açıklamasında bulundu.

4 Nisan corona virüsü verileri paylaşılınca haberimizde yer alacaktır

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