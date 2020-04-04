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Sevgilisi genç kızı barlarda çalıştırdı! Öldü zannedip, kapının önünde bıraktı

'da korkunç bir olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 17 yaşındaki genç kız, sevgilisi tarafından kaçırılıp zorla barlarda çalıştırıldı. Aylarca kızlarından haber alamayan aile, savcılığa başvurdu. Soruşturma sürerken komasına giren genç kızın öldüğünü zanneden sevgili, genç kızı yarı baygın halde gecenin bir vakti kapının önüne bırakıp olay yerinden kaçtı.

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Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 13:52 ABONE OL
Sevgilisi genç kızı barlarda çalıştırdı! Öldü zannedip, kapının önünde bıraktı

Sabah ve Muharrem B. çiftinin 17 yaşında Vale isimli bir kızları vardı. Aile, İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde yaşıyordu. Vale'nin kendisinden yaşlarca büyük Halit isimli bir de sevgilisi vardı. Aile, Halit'in yasadışı işler yaptığı gerekçesiyle kızlarının Halit'le görüşmesini istemiyordu. Yine iddiaya göre Halit, sevgilisini 30 Aralık günü kaçırdı. Genç kızı Gaziantep'e götüren sevgili, genç kızı barlarda çalıştırıp ve üzerinden para kazanmaya başladı.

DEFARLARCA İHBAR ETTİLER

Aile, kızlarının Gaziantep'te olduğunu öğrenince önce Gaziantep savcılığına başvurdu. Savcılık tarafından soruşturma devam ederken, Halit, Vale'yi yeniden İstanbul'a götürdü ve burada çalıştırmaya devam etti. Genç kız bir ayı aşkın süredir çalıştığı barlarda uyuşturucu maddeye alışmıştı. Aile kızlarının peşini bırakmadı ve bu kez de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarcı oldu.

ÖLDÜ ZANNEDİP…

Aile, bu sırada kendi imkânlarıyla kızlarını Halit'ten kurtarmak için çabalıyordu. Geçtiğimiz gün, gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, yarı baygın halde bir araç içinden sokağa atıldı. Aile kızlarını o halde görünce Vale'yi alıp hastaneye götürdü. Genç kızın yapılan tedavide uyuşturucu komasına girdiği ortaya çıktı. 15 günlük bir tedavi sonrası kendisine gelen vale, yaşadığı kabus dolu günleri anne-babasına anlattı.

AİLEYE TEHDİT BAŞLADI

Anne-baba, savcılığa gelerek kızlarını alıkoyan şahsın yaşı küçük kız çocuklarını zorla elinde tutup barlarda çalıştırdığını ve uyuşturucu maddeye maruz bırakıldığını belirtti. Bunun üzerine, anne Sabah ve eşi Muharrem, tanımadığı şahıslar tarafından ölümle tehditlere maruz kalmaya başladığını anlattı. Kızının yeniden kaçırılacağını düşünen aile, Halit'in bir örgüt adına çalıştığını ve örgüt elemanlarının kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürüyor.

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Sevgilisi genç kızı barlarda çalıştırdı! Öldü zannedip, kapının önünde bıraktı
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