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Sinsi virüsü moralle yendi

GÜL KİREKLO Yaşam
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Sinsi virüsü moralle yendi
Koronavırüsün pençesine düşen ancak ona meydan okuyup iyileşen 415 (2 Nisan itibariyle) hastadan sadece biri 49 yaşındaki Ali Yıldırım oldu. Koronavirüs 20 Mart'ta akciğerlerinde görüldü. 14 gün hastanede karantinada kalıp koronavirüsü yendi. Ticaretle uğraşan iş insanı Yıldırım, yaşadığı süreci SABAH'a anlatarak, hastalıkla mücdalede en önemli unsurun "yüksek moral" olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bu süreçte virüsü kimseye bulaştırmadığım için vicdanım çok rahat. Bu hastalığı hastanede de olsam yatarak geçirmedim. Morali yüksek tuttum. Hastanede herkese moral verdim. Pozitif olmaktan memnun değilim ama sağlıklı olmaktan memnunum. Bugünler geçince trekking yapmak için yollara düşüp, doğayı içime çekeceğim" ifadelerine yer verdi.
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Sinsi virüsü moralle yendi
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