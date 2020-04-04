Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü il il vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye Corona virüsü haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 3 Nisan'da Türkiye genelinde yapılan testler sonucunda vaka ve ölüm sayısındaki son durumu açıkladı. Corona virüsü nedeniyle vefat edenlerin sayısında artış gözlemlenirken, vaka sayısı da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü haritası ile de vakanın en çok bulunduğu illeri açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir corona virüsü vaka sayısının en çok görüldüğü iller oldu. Peki, Türkiye'de vaka ve ölüm sayısında son durum nedir? İşte il il corona virüsü vaka sayıları!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev alan bir bilim insanının da koronavirüse yakalandığını söyledi.

İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI HARİTASI

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından canlı yayında yaptığı açıklamada il il corona virüsü ölüm ve vaka sayılarını da kamuoyu ile paylaştı:

İşte tüm detaylar;