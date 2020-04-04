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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka ve ölü sayısını açıkladı! Corona virüsü haritası! , ve ’de…

(kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı her geçen gün artarken, konuyla ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Salgının en kısa sürede ortadan kaldırılması için ise tedbirler giderek arttırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yaptığı açıklamada corona virüsü vaka ve ölüm sayısındaki son durumu açıkladı. Bakan Koca, corona virüsü salgınının illere göre dağılım tablosunu da kamuoyu ile paylaştı. ’de , ve (kovid-19) vakasının en çok görüldüğü iller oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü Türkiye haritası ile vaka, ölü sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de corona virüsü vaka sayısı kaç?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 11:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü il il vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye Corona virüsü haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'de 11 Mart'ta ilk kez görülen (kovid-19) salgınına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 3 Nisan'da Türkiye genelinde yapılan testler sonucunda vaka ve ölüm sayısındaki son durumu açıkladı. Corona virüsü nedeniyle vefat edenlerin sayısında artış gözlemlenirken, vaka sayısı da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü haritası ile de vakanın en çok bulunduğu illeri açıkladı. , ve corona virüsü vaka sayısının en çok görüldüğü iller oldu. Peki, Türkiye'de vaka ve ölüm sayısında son durum nedir? İşte il il corona virüsü vaka sayıları!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev alan bir bilim insanının da koronavirüse yakalandığını söyledi.

İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI HARİTASI

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından canlı yayında yaptığı açıklamada il il corona virüsü ölüm ve vaka sayılarını da kamuoyu ile paylaştı:

İşte tüm detaylar;

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü il il vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye Corona virüsü haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir’de…
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