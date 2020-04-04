Son Dakika Haber | Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi: Türkiye’nin 3’te 1’inden fazlasına sokağa çıkma yasağı

Corona virüsü yayılımını önlemek için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika haberine göre sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu, sosyal hareketliliği azaltmaya yönelik yeni tavsiye kararları aldı. Son günlerde birçok toplantıda gündeme gelen 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir tavsiye olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı için son durum ne? İşte, Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına ilişkin detaylar ve Türkiye'de son durum…

BAKAN KOCA BİLİM KURULUNUN YENİ TAVSİYELER VERDİĞİNİ DUYURDU

Sosyal izolasyon konusunda çağrı yapılmasına rağmen yeterince başarılı olunduğunu düşünmediğini belirten Koca, şehirler arası hareketliliği daha kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARI AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıklamalar geldi. Ülke genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." ifadelerini kulandı.