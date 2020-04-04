Taksi durağından ‘Evde Kal’ çağrısı

Ünye'de 3 yıllık taksi şoförlüğü yapan Yaşarcan Yılmaz iş yerinde bulunan tabelasında adres yazısını silerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Evde Kalın" mesajını yazdı. Müşterilerine ve Ünyeli vatandaşlara koronavirüs nedeniyle duyarlı davranılmasını ifade etmek isteyen Yılmaz, vatandaşları bilinçlendirmek için bu yolu denediğini söyledi.İşlerinin durgunluğunun hiçbir müşteriden daha kıymetli olmadığını söyleyen Yaşarcan Yılmaz, "Herkes evinde kalarak daha sağlıklı olacaktır. Bizlere gelen müşterilerimizde konuya artık duyarlı olduğu için bizlere de mesafeli davranıyorlar. Gelen müşterilerimiz arkaya oturuyor. Ancak dışarı çıkılmaması konusunda müşterilerimizle de konuşuyoruz. İşlerimiz azalsa da kimsenin hayatına bir şey olmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde olsun. Biz zaten günü fırsata çevirmekten yana değil aynı fiyat üzerinden müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.