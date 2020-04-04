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Telsizli ölüm çetesi

” denilen saf alkol ve sahte içkiden 48 kişinin ölümü üzerine başlatılan operasyonlar sürüyor. Bir depoyu basan ekipler, polisten kaçmak için telsizle haberleştiği belirlenen çeteyi çökertti

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Telsizli ölüm çetesi
İstanbul'da son bir ayda "İspirt" adı verilen saf alkol ve sahte içki kullanımlarından toplamda 48 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine seri operasyonlara başlayan ve 50 şüpheliyi gözaltına alan İstanbul Polisi, Sultanbeyli'deki bir sanayi sitesinde sahte içki imalatı ve sahte içki satışı yapılan bir adrese daha baskın düzenledi. Depo görünümlü olan tabelasız iş yerinde A.Y. ve F.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Sahte aroma kitleriyle yakalanan iki şüphelinin, polislere yakalanmamak için telsizlerle haberleştikleri ortaya çıktı. Baskın yapılan adreste iki telsiz çalışır halde bulundu.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yapılan aramalarda; 1'er litrelik cam şişeler halinde toplamda 960 litre piyasa değeri yaklaşık 92 bin lira olan etil alkol, piyasa değeri 56 bin lira olan bin 560 adet viski aroma kiti, piyasa değeri 5 bin 500 lira olan 180 adet votka aroma kiti, bir adet kapaklama makinesi ve binlerce boş şişe ile sahte etiket ele geçirildi. Bir şüpheli ise aranıyor.
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Telsizli ölüm çetesi
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