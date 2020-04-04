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14 durdurdu

Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehire belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışlarının kapatılma kararı sonrası iç hatlarda sınırlı sayıda yaptığı seferleri de iptal etti. Kararı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Karar sonrası THY iç hatlarda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'a kısıtlı şekilde gerçekleştirdiği uçuşlarını 20 Nisan'a kadar iptal etti.
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THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
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