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Umke personeli kovid-19 hastalarına umut oldu

Koronavirüsü yenen ve hastaneden alkışlarla uğurlanan : Görüntüleri hastalara umut olsun diye paylaştım

FURKAN NEHRİ Yaşam
Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Umke personeli kovid-19 hastalarına umut oldu
Kırklareli'de, koronavirüse yakalanan ve hastalığı yendikten sonra alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, alkışlarla uğurlanma görüntülerini insanlara umut olması için paylaştıklarını söyledi. Kırklareli UMKE'de görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Selin Telo, koronavise yakalandı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde 9 gün süren tedavi gören Telo, virüsü yendikten sonra hastaneden alkışlar arasında önceki gün taburcu edildi.
Evinde karantina sürecini geçiren 9 yıllık UMKE memuru Telo, hastaneden ayrılırken, çekilen görüntülerinin insanlara umut olması için paylaşıldığını söyledi. Görevinin başına döneceği günü beklediğini belirten Telo'nun bu süreçte yaşadıkların polis memuru eşi Akın Telo, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla anlattı. Eşinin Elazığ'daki depreme gözünü kırpmadan gittiğini söyleyen Akın Telo, şu ifadeleri kullandı: Çalışmadan yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. Ve kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin herşeyine, annemize bir şey olmadı" Öte yandan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Korona virüsü nedeniyle tedavi gören ve taburcu olan 20 kişi sağlık çalışanlarının alkışları altında evlerine uğurlandı.

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Umke personeli kovid-19 hastalarına umut oldu
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