Virüs tedbirlerine uymayana af yok! 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kuralları ihlal eden toplam 2 bin 221 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de içinde olduğu toplam 2 bin 221 kişiye toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakamın 20'sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluştururken, 95 iş yerinin de mühürlendiği belirtildi. Salgına karşı sıkı denetim kapsamında 43 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.







RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ



Beşiktaş Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi. Olay, Beşiktaş Bebek Sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yapması yasaklanmış, yasağa umayanlara 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan ceza yazılması kararlaştırılmıştı.







Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan basın mensuplarına 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat çekmişti.







Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adresine giderek, Dilek T.ye 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan idari para cezası kesti.

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