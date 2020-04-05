5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri: Avukatlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Bundan tam 62 yıl önce İzmir'de barolar arası bir kurul ve Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekleşmesi yolunda bir karar alındı. Yani Türkiye Barolar Birliği o karardan sonra yapılan savaşımlarla gerçekleşti ve o toplantıda her yıl 5 Nisan Avukatlar günü olarak kutlanmasına karar verildi. Bu anlamlı güne özel binlerce vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşmak ve sevdiklerine göndermek üzere 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözleri şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Peki, Avukatlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte anlam ve önemi ve en güzel kutlama mesajları…

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hakkı, hukuku savunan, adaletin yerine getirilmesi için mücadele eden en önemli kişilerdir Avukatlar. Gerek iş, gerek özel hayatımızdaki anlaşmazlıkların, adaletsizliklerin düzeltilmesi, haklının hakkını alabilmesi, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bu meslek büyük önem arz etmektedir. Peki nasıl ortaya çıkmıştır bu anlamlı gün?

İşte konuya dair merak edilenler...