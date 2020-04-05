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Abdullah Dede, emekli maaşını getiren jandarmayı tekmil vererek karşıladı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Evinden çıkamayan yaşlılarımızın emekli maaşını polis ve jandarma ekipleri kapısına giderek teslim ediyor. 'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 90 yaşındaki , emekli maaşını getiren jandarma ekiplerini kapıda tekmil vererek karşıladı. Parasını teslim alan Abdullah dede, "şurayı açın da elma alın" diyerek askerlere teklifte bulundu. İzleyen herkesi duygulandıran bu anların görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:17 ABONE OL
Abdullah Dede, emekli maaşını getiren jandarmayı tekmil vererek karşıladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstündekilerin maaşları evlerine götürülürken birbirinden güzel anlar da yaşanıyor.

90 yaşındaki Abdullah Üngör, Jandarma'ya askerdeki gibi tekmil vererek böyle karşıladı | Video

MEHMETÇİĞİ ASKERDEKİ TEKMİLİNİ VEREREK KARŞILADI

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.

ASKERLİK ANILARINI ANLATTI

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Üngör'ün maaşı, PTT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evine götürüldü.

Ekipleri yaklaşık 70 yıl önce Bolu'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşılayan Üngör, PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek elma ikram etti ve askerlik anılarını anlattı.

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