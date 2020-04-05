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kimdir? , nereli ve ne doktoru?

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ülkemizde de oldukça önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. tarafından sosyal medya hesabı üzerinde yapılan sevindirici açıklamaya göre Prof.Dr. ve ekibi tarafından 2 virüsünün izole edilmesinin başarıldığı duyuruldu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında Aykut Özkul kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. İşte Prof. Dr. Aykut Özkul’a ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 21:10 ABONE OL
Aykut Özkul kimdir? Prof. Dr. Aykut Özkul kaç yaşında, nereli ve ne doktoru?

Tüm dünyada etkili olan diğer virüslere oranla daha hızlı şekilde bulaşan corona virüse ilişkin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Son olarak bugün Ankara Üniversitesi tarafından yapılan SARS – COV 2 virüsünün Prof.Dr. Aykut Özkul ve ekibi tarafından izole edildiği açıklamasının ardından vatandaşlarımız arama motorlarında Aykut Özkul kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Prof.Dr. Aykut Özkul'a ilişkin tüm bilgiler…

AYKUT ÖZKUL KİMDİR?

1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı tamamladı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyalet Üniversitesi Veteriner Okulu'nda bir yıla yakın süre Shafiqul Chowdury'nin laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştı.

Prof. Dr. Aykut Özkul, Ankara Üniversitesi sitesinde grubuyla birlikte yaptığı çalışmaları ise şöyle anlatıyor: "Araştırma grubuyla birlikte Sığır Herpesvirüsleri, Morbillivirüs ve bazı Arbovirüs enfeksiyonlarına odaklanmış olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Araştırma grubumuz öncelikle verilen virüs enfeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi ve aşı bilimiyle ilgilenmektedir. Ben ve araştırma grubum tarafından ilk kez 2007'de yerel kullanım için Marker BHV-1 aşısını geliştirilmiştir. Morbillivirus araştırma alanında, bölge küçük ruminant İşitürlerinin oldukça bulaşıcı ve tahrip edici bir hastalığı olan Peste des Petit Ruminants Virüs (PPRV) ana odak noktamızdır. Son 8 yıl boyunca ise anabilim dalının BSL-3 (+) ve ABSL-3 (+) alt yapısında Batı Nil ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfeksiyonları gibi insan sağlığına da olumsuz etkileri olan bazı bölgesel zoonotik arbovirüs enfeksiyonları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır."

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Aykut Özkul kimdir? Prof. Dr. Aykut Özkul kaç yaşında, nereli ve ne doktoru?
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