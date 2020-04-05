Aykut Özkul kimdir? Prof. Dr. Aykut Özkul kaç yaşında, nereli ve ne doktoru?

Tüm dünyada etkili olan diğer virüslere oranla daha hızlı şekilde bulaşan corona virüse ilişkin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Son olarak bugün Ankara Üniversitesi tarafından yapılan SARS – COV 2 virüsünün Prof.Dr. Aykut Özkul ve ekibi tarafından izole edildiği açıklamasının ardından vatandaşlarımız arama motorlarında Aykut Özkul kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Prof.Dr. Aykut Özkul'a ilişkin tüm bilgiler…

AYKUT ÖZKUL KİMDİR?

1987'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Veteriner Hekimliği Doktoru derecesi ile mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktoramı tamamladı. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kansas Eyalet Üniversitesi Veteriner Okulu'nda bir yıla yakın süre Shafiqul Chowdury'nin laboratuvarında doktora sonrası araştırıcı olarak çalıştı.