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Azeri vekile taksici şoku

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 ABONE OL
Azeri vekile taksici şoku
Azerbaycan Milletvekili Fazail Ağamalı, kızı ve torunu ile birlikte ziyarete geldiği Türkiye'de iddiaya göre bindiği taksi şoförü tarafından soyuldu. Milletvekilinin cüzdanından 2 bin lira çaldığı söylenen şoför Selami T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında hırsızlıktan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Azeri vekil ifadesinde Çağlayan'dan Beşiktaş'a gitmek için bindiği takside şoförün kendisinden 25 lira peşin para istediğini, cüzdanını çıkardığında içerisinden 2 bin lirasının alındığını sonradan fark ettiğini söyledi. Taksici ise kendisini 'Parayı arabaya düşürmüş. Ben çalmadım' diye savundu.
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Azeri vekile taksici şoku
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