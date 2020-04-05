Azeri vekile taksici şoku

Azerbaycan Milletvekili Fazail Ağamalı, kızı ve torunu ile birlikte ziyarete geldiği Türkiye'de iddiaya göre bindiği taksi şoförü tarafından soyuldu. Milletvekilinin cüzdanından 2 bin lira çaldığı söylenen şoför Selami T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında hırsızlıktan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Azeri vekil ifadesinde Çağlayan'dan Beşiktaş'a gitmek için bindiği takside şoförün kendisinden 25 lira peşin para istediğini, cüzdanını çıkardığında içerisinden 2 bin lirasının alındığını sonradan fark ettiğini söyledi. Taksici ise kendisini 'Parayı arabaya düşürmüş. Ben çalmadım' diye savundu.