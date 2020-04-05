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namazı nasıl kılınır? Berat Gecesi namazı kaç rekattır? Kandilde yapılması gereken ibadetler...

Müslüman alemi için büyük önem arz eden kandilin yaklaşmasıyla beraber " namazı nasıl kılınır? Sorusu yanıt aramaya başladı. Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen ve kelime anlamı bakımından bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak şeklinde tanımlanan bu mübarek günde binlerce Müslüman günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Bu anlamlı gecenin önem ise bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir. Peki, Berat gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kaç rekattır? İşte yapılması gereken ibadetler ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 14:30 ABONE OL
Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Gecesi namazı kaç rekattır? Kandilde yapılması gereken ibadetler...

Berat Kandili gecesinde bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Bu mübarek günün gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü ise oruçlu geçirmek faziletlidir. Ayrıca namazı ve yapılması gereken tüm ibadetleri yerine getirmek de büyük önem taşımaktadır. Buna göre; Binlerce vatandaş "Berat gecesi namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Kandilde yapılması gereken ibadetler nelerdir, oruç tutulur mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 Dini Günler Takvimine göre Berat Kandili 7 Nisan 2020 tarihinde idrak edilecek. Bu tarihte binlerce Müslüman yapacakları ibadetler ve dualar için hazırlıklara başladı. Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir?

İşte detaylar...

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Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Gecesi namazı kaç rekattır? Kandilde yapılması gereken ibadetler...
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